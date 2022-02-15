رياضة

سقط في أرضية الملعب وتعرّض لغيبوبة... لاعب كرة قدم ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)

Lebanon 24
15-02-2022 | 14:00
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شهدت مباراة مصر المقاصة وضيفه طلائع الجيش التي أقيمت أمس الاثنين، ضمن الأسبوع التاسع من الدوري المصري لكرة القدم، تعرض لاعب أصحاب الأرض هشام حافظ، لإصابة قوية أدت إلى بلعه لسانه.

وتعرض حافظ لغيبوبة مؤقتة في الملعب، استدعت تدخل الجهاز الطبي الذي نجح في إنقاذ حياة اللاعب قبل نقله إلى المستشفى سريعا لتلقي العلاج.

وكشف حافظ بعد تعافيه ونجاته من الموت، عن تفاصيل إصابته في مباراة طلائع الجيش، حيث قال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، إنه تعرض لفقدان الوعي وارتجاج في المخ بعد أن "بلع لسانه"، مشيرا إلى أنه فقد وعيه لمدة 15 دقيقة كاملة، قبل أن يستعيده ويدرك ما حدث له.

وأوضح أنه تعرض لاصطدام بأحد اللاعبين داخل المباراة، وأن طبيب طلائع الجيش، هاني درويش، تدخل لإنقاذ حياته وتم نقله للمستشفى.

وانتقد اللاعب قرار حكم المباراة بعدم إيقاف اللعب بعد إصابته، مشيرا إلى أن العناية الإلهية تدخلت لإنقاذه سريعا، بعد وصوله للمستشفى، مؤكدا أنه لو تأخر لدقائق لاختلف الأمر.

وأشار حافظ إلى أن إصابته، تسببت في حالة من الهلع لأسرته، وأنه تفاجأ بوصول والدته من الفيوم، وأن والده كان في طريقه من السعودية للقاهرة للاطمئنان عليه.
المصدر: روسيا اليوم

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