رياضة

فوز منتخب لبنان لكرة السلة على منتخب الصومال

Lebanon 24
15-02-2022 | 11:02
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فاز منتخب لبنان لكرة السلة على منتخب الصومال بنتيجة 87 - 72 وبفارق 15 نقطة، في المباراة ضمن منافسات بطولة العرب لكرة السلة للمنتخبات، التي تقام في دبي، وبذلك يكون منتخب لبنان قد تأهل الى نهائي البطولة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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