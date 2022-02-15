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رياضة
فوز منتخب لبنان لكرة السلة على منتخب الصومال
Lebanon 24
15-02-2022
|
11:02
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فاز منتخب لبنان لكرة السلة على منتخب الصومال بنتيجة 87 - 72 وبفارق 15 نقطة، في المباراة ضمن منافسات بطولة العرب لكرة السلة للمنتخبات، التي تقام في دبي، وبذلك يكون منتخب لبنان قد تأهل الى نهائي البطولة.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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