فوز منتخب لبنان لكرة السلة على منتخب الصومال

فاز منتخب لبنان لكرة السلة على منتخب الصومال بنتيجة 87 - 72 وبفارق 15 نقطة، في المباراة ضمن منافسات بطولة العرب لكرة السلة للمنتخبات، التي تقام في دبي، وبذلك يكون منتخب لبنان قد تأهل الى نهائي البطولة.