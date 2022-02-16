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رياضة
ميسي يحطم مبيعات قمصان باريس سان جرمان!
Lebanon 24
16-02-2022
|
08:00
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حقق باريس سان جيرمان قفزة في الأرقام التجارية بعد وصول ليونيل ميسي إلى النادي في الصيف الماضي قادما من برشلونة الإسباني، وتفوقت أرقامه على الثنائي كيليان مبابي ونيمار.
وكشف فابيان أليغري، رئيس التسويق في نادي العاصمة الفرنسية، في تصريحات لـ "ماركا" أن الإيرادات التجارية تضاعفت، وأنه من المتوقع أن تتجاوز 54% من إجمالي إيرادات النادي منذ وصوله، نظرا لأن الرعاة يواصلون طرق الباب.
وقال أليغري للصحيفة الإسبانية: تمكن النجم الأرجنتيني من ضرب أرقام مبابي ونيمار بالنسبة لمبيعات القمصان، عبر المتاجر الرسمية للنادي والموقع الإلكتروني، وتجاوزنا بالفعل أرقام الموسم الماضي في أقل من 6 أشهر هذا العام بعد انضمام ميسي.
وأضاف: أما في مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للنادي، زاد عدد متابعينا بنسبة 50% في 10 أشهر، وهذه أفضل بداية عرضها النادي على الإطلاق.
ومن أجل استيعاب الطلب المتزايد على قمصان ميسي، راهن باريس سان جيرمان بشكل كبير على المتجر الجديد في الشانزليزيه، وأوضح رئيس التسويق في النادي: هدفنا الوصول إلى ربح يصل ما بين 25 إلى 30 مليون يورو فقط من هذا المتجر سنويا، مقارنة مع الـ 14 مليون يورو التي تم الوصول إليها في الموسم الماضي.
المصدر: العربية
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