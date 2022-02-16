رياضة

ليفربول لصلاح: "اضحك تضحك الدنيا"

Lebanon 24
16-02-2022 | 11:00
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غازل نادي ليفربول الإنجليزي نجمه محمد صلاح من خلال تغريدة لطيفة نشرها على حسابه في "تويتر" باللغة العربية، مرفقة بصورة للفرعون المصري أثناء التدريب وهو يضحك، معلقا بالقول "اضحك تضحك الدنيا".

وعادة ما يغازل النادي الإنجليزي نجمه المحبوب الملقب بـ"الملك" من آن لآخر.

كما نشر ليفربول على حسابه في "تويتر" صورة لنجمه المصري بالمطار، في الطريق إلى ميلانو الإيطالية، مع تعليق: "كاميرات المعجبين تلاحق الملك في كل أنحاء العالم".
المصدر: العربية
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