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رياضة
هل يُفكّر مبابي بالانتقال لريال مدريد؟
Lebanon 24
16-02-2022
|
14:00
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أكد كيليان مبابي أنه يشعر بالسعادة باللعب مع باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أنه لم يحسم مستقبله مع ناديه الفرنسي وسط تكهنات مستمرة حول قرب انتقاله إلى ريال مدريد.
المصدر: العربية
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