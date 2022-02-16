رياضة

هل يُفكّر مبابي بالانتقال لريال مدريد؟

Lebanon 24
16-02-2022 | 14:00
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أكد كيليان مبابي أنه يشعر بالسعادة باللعب مع باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أنه لم يحسم مستقبله مع ناديه الفرنسي وسط تكهنات مستمرة حول قرب انتقاله إلى ريال مدريد.
 
المصدر: العربية
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