هل يُفكّر مبابي بالانتقال لريال مدريد؟

أكد كيليان مبابي أنه يشعر بالسعادة باللعب مع باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أنه لم يحسم مستقبله مع ناديه الفرنسي وسط تكهنات مستمرة حول قرب انتقاله إلى ريال مدريد.