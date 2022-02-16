رياضة

الكشف عن عقوبة جيرارد بيكيه

Lebanon 24
16-02-2022 | 16:00
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أعلنت لجنة المنافسات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء عقوبات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني "الليغا".

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد فرضت لجنة المنافسات عقوبة الإيقاف على جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، لمدة مباراة واحدة بعد طرده أمام إسبانيول، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتلقى بيكيه البطاقة الحمراء، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين هو ونيكولاس ميلاميد، لاعب إسبانيول، بعد المشادة التي وقعت بينهما في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
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