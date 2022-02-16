رياضة

بينها 4 عربية.. "الفيفا" يكشف عن أجمل 5 أهداف في كأس العالم للأندية (فيديو)

Lebanon 24
16-02-2022 | 23:00
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الأربعاء عن أجمل 5 أهداف شهدتها كأس العالم للأندية، والتي استضافتها مؤخرا العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتواجد بينها 4 أهداف لفرق عربية.

وجاءت الأهداف الخمسة الأجمل كالتالي:

1 - هدف البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب فريق الهلال السعودي في مرمى الجزيرة الإماراتي.

2. هدف المالي عبد الله ديابي لاعب فريق الجزيرة الإماراتي في مرمى فريق بيراي بطل تاهيتي.

3- هدف عمرو السولية لاعب الأهلي المصري في مرمى الهلال السعودي.

4- هدف دودو لاعب بالميرياس البرازيلي في مرمى الأهلي المصري.

5- هدف محمد هاني لاعب الأهلي المصري في مرمى مونتيري المكسيكي.
 

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