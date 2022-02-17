بفيديو مؤثر... محمد صلاح يهدي قميصه لمشجع بعد فوز ليفربول على إنتر ميلان

قام محمد صلاح نجم فريق ليفربول بلفتة جيدة بعد نهاية مباراتهم اليوم ضد إنتر ميلان، في بطولة دوري أبطال أوروبا.وحل ليفربول ضيفًا على إنتر ميلان في ملعب "سان سيرو" في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، حيث فاز الريدز بهدفين دون رد.وشارك محمد صلاح كأساسي في المباراة وخاضها بأكملها، وسجل الهدف الثاني.وبعد المباراة، توجه محمد صلاح إلى مدرجات المشجعين حيث منح قميصه لأحد الجماهير، في تصرف رائع سبق وأن قام به النجم المصري أكثر من مرة في مباريات سابقة.