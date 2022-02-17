كيف علّق وائل عرقجي على فوز لبنان ببطولة كأس العرب؟

اعتبر وائل عرقجي، نجم كرة السلة اللبنانية، أن فوز منتخب الأرز على تونس، في نهائي كأس العرب، جاء تتويجًا لجهد جميع اللاعبين والجهاز الفني.وفاز منتخب لبنان على شقيقه التونسي بنتيجة 72-69، في نهائي بطولة كأس العرب، التي أقيمت في الإمارات.وقال عرقجي في تصريحات تلفزيونية لقناة MTV، إن رجال الأرز قاتلوا بشدة من أجل إسعاد جماهيرهم.وأضاف "نشعر تمامًا بنضال شعبنا المحروم من الكهرباء ومقومات الحياة".وتابع "شعورنا بالشعب اللبناني، جعل من الضعف قوة، مما ساهم في حصد اللقب بغض النظر عن الأمور الفنية والبدنية".وأكد عرقجي أن جماهير لبنان التي تواجدت في الإمارات، حفزت اللاعبين كثيرًا من أجل التتويج العربي.وقدم وائل عرقجي، الشكر والتقدير لجماهير لبنان، على الحضور المتواصل لكل المباريات، مما جعلها مثيرة بشكل أكبر.