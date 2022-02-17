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© Lebanon24
رياضة
ماني يعترف: صلاح حاول تشتيت ذهني
Lebanon 24
17-02-2022
|
14:00
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كشف السنغالي ساديو ماني عن طبيعة علاقته بزميله في ليفربول محمد صلاح عقب انتصار السنغال على مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا التي أقيمت بالكاميرون، مؤكدًا أن الصمت واحترام مشاعر الدولي المصري هو الشعور السائد عقب عودتهما لإنجلترا، وأن صلاح وجه له سؤالًا وحيدًا حول المباراة.
وقاد ماني منتخب بلاده إلى تحقيق لقب أمم إفريقيا الأول في التاريخ عقب تسجيله ركلة الترجيح الأخيرة ليعوّض ضربة الجزاء التي أهدرها في بداية المباراة، فيما خسر صلاح ثاني نهائي قاري له بعد ذلك الذي أقيم في الغابون أمام الكاميرون في 2017، ليعود الثنائي بمشاعر مختلطة بين السعادة والإحباط.
وقال ماني في تصريحات لقناة "كي جولاثو" على "يوتيوب" والتي نقلتها صحيفة "ديلي ميل": لم أتحدث مع صلاح حول النهائي، ربما لن تصدقني لكنني فضلت اجتناب الحديث معه لأنه محبط بالطبع.
وأضاف: الأمر الوحيد الذي تحدثنا عنه هو ضربة الجزاء التي أهدرتها، سألني لماذا جئت عند الحارس قبل التنفيذ؟ أخبرته أني رأيته يتحدث معه وأدركت أنه يحاول تشتيتي ببعض الألعاب الذهنية، لذا قررت أن أمارسها أنا أيضًا.
وحول ما قاله لصلاح قبل التنفيذ أجاب ماني: قلت له "مو" سوف أضعها على الجانب الأيمن، أخبر الحارس أني سأضعها هناك، تحدثنا عن الأمر وضحكنا وكل شيء على ما يرام.
المصدر: العربية
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