رياضة

منتخب "الارز" في لبنان مع كأس "بطولة العرب" (صورة)

Lebanon 24
17-02-2022 | 08:51
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وصل منتخب لبنان لكرة السلة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، عائدا من الإمارات العربية المتحدة، على متن طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الاوسط" احتفل طاقمها بفوز المنتخب على متنها، بعد إحرازه لقب بطولة العرب الـ 24 للمنتخبات العربية في كرة السلة اثر فوزه على تونس في المباراة النهائية التي جرت بينهما في قاعة نادي "النصر" في دبي، امام جمهور حاشد من أبناء الجاليتين اللبنانية والتونسية.
 
واستُقبل المنتخب في المطار وسط حضورٍ كبيرٍ.
 
أما نائب رئيس الإتحاد اللبناني لكرة السلة ضومط كلّاب، فقال إنّ "الانجاز الاكبر هو التأهل لكأس العالم، ونتمى أن نلقى الدعم، ولدينا الثقة الكاملة بجهازنا الفنّي".
 
 
وبعد الكلمة، التُقطت الصور التذكارية التاريخيّة لمنتخب لبنان مع كأس البطولة العربيّة.
 
 
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