بطل المنتخب اللبناني كريم زينون لـ "لبنان 24": 4 دقائق كانت حاسمة والفوز لم يكن سهلا

عاد المتخب اللبناني لكرة السلة الى لبنان بعد تحقيقه لقب بطولة العرب لكرة السلة للمنتخبات التي اقيمت في امارة دبي، وذلك بعد تحقيق الفوز بنتيجة 72 - 69 وبفارق 3 نقاط امام منتخب تونس.وفي هذا السياق تواصل "لبنان 24" مع اللاعب المتميز كريم زينون الذي عبّر عن فرحته وافتخاره بما حققه المنتخب، مؤكدا ان "ما تم تحقيقه هو ناتج عن جهد وتعب وتحضير في شكل متواصل على رغم الظروف الصعبة التي نعيشها وتعيشها البلاد".وقال: " لا نعلم كيف نعبّر عن شكرنا للجمهور اللبناني الذي ملأ الملعب، والذي نقل الينا مشاعره ومحبته، ما جعلنا نلعب بنبض واعتزاز في آن معا، كما كانت تُنقل الينا أخبار وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان التي عمها التشجيع ما زادنا اندفاعا وقوة".وأشار زينون الى ان "الـ 4 دقائق الاخيرة من الشوط الاخير شكلت تحديا كبيرا لنا وأعطت اللعبة كثيرا من الحماس، اذ انه خلال هذه الدقائق استطعنا ان نحقق الانتصار ونقلب النتيجة رأسا على عقب".وعبّرعن "شكره لكل من تضامن مع المنتخب الوطني"، معتبرا ان "التاريخ سيجل للمنتخب اللبناني هذا الانتصار الاول من نوعه والذي سيؤسس لمجموعة انتصارات مقبلة".وختم قائلا " نستحق جميعا ان نفرح ويستحق اللبناني ان يعيش بانتصار وبابتسامة، وهذا ما لمسناه بالأمس، والفوز لم يكن سهلا لكنه في الوقت عينه لم يكن مستحيلا".