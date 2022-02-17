تحت وابل من الضغوط.. نهاية درامية للحسناء الروسية في أولمبياد بكين

تحت وابل من الضغوط، فشلت النجمة الروسية كاميلا فالييفا بشكل غير متوقع بأدائها في البرنامج الاختياري للتزحلق على الجليد، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022".



ولم تتحمل فالييفا البالغة 15 عاما عبء التوقعات والضغوطات لتسقط على الجليد الصيني مرتين أثناء تأديتها جملتها الحركية لتحصل اللاعبة على 141.93 نقطة.

في مجموع البرنامجين القصير والاختياري، نالت فالييفا على 224.09 نقطة، لتحتل المركز الرابع، بعد أن تصدرت نتائج التصنيف في البرنامج القصير.



وحصلت مواطنتها آنا شيرباكوفا على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية، فيما حظيت الروسية الأخرى ألكسندرا تروسوفا على الميدالية الفضية، وفازت اليابانية كاوري ساكاموتو بالميدالية البرونزية.





ولسوء الحظ ، طغت قصة غير سارة على الألعاب الشتوية الأولمبية، كانت فالييفا في وسطها.



وخطفت فالييفا الأنظار، في منافسات الفرق عند أدائها لجملتها الحركية في البرنامج الاختياري للتزحلق الفني على الجليد، حيث نفذت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الأولمبياد، قفزة مع أربع دورات في الهواء.



وبأدائها الرائع أحرزت فالييفا المركز الأول في البرنامج الاختياري برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد "الميدالية الذهبية" برصيد 74 نقطة. وعلى ما يبدو، فإن قضية المنشطات التي اندلعت أخيرا حرمتها من قوتها، وبالتالي الميدالية الأولمبية.ولسوء الحظ ، طغت قصة غير سارة على الألعاب الشتوية الأولمبية، كانت فالييفا في وسطها.وخطفت فالييفا الأنظار، في منافسات الفرق عند أدائها لجملتها الحركية في البرنامج الاختياري للتزحلق الفني على الجليد، حيث نفذت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الأولمبياد، قفزة مع أربع دورات في الهواء.وبأدائها الرائع أحرزت فالييفا المركز الأول في البرنامج الاختياري برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد "الميدالية الذهبية" برصيد 74 نقطة.