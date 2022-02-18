رياضة

باريس سان جيرمان يعرض راتبا "خرافيا" على مبابي!

Lebanon 24
18-02-2022 | 02:00
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كشفت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرض على كيليان مبابي راتب خرافي من أجل تجديد عقده مع العملاق الباريسي.

وبحسب صحيفة Independent، فإن نادي باريس سان جيرمان عرض راتب مليون يورو اسبوعياً لـ مبابي كأعلى راتب بالعالم.
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كيليان مبابي

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