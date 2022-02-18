رياضة

ما حقيقة إنهاء النصر اتفاقه مع محمد أبوجبل؟

Lebanon 24
18-02-2022 | 05:00
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نشر الحساب الرسمي لجريدة الرياضية السعودية، على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدة تفيد بأن نادي النصر السعودي قد أنهى اتفاقه مع محمد أبوجبل «جاباسكي» حارس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في صفقة انتقال حر خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، حيث ينتهي عقد الحارس مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.
 
وفي الأيام القليلة الماضية قد ضجت بالكثير من الأخبار التي تفيد بتوقيع «جاباسكي» لنادٍ سعودي لكن لم يفصح عن اسم النادي.

ومن جانبه، كان أبوجبل أكد أنه لا يوجد له وكيل أعمال في مصر، سوى أخيه، بعد تصريح سيد مرعي وكيل اللاعبين، عن وجود عرض لجاباسكي، من أندية خارج مصر.

حيث نشر محمد أبوجبل على صفحته الرسمية، عبر «إنستجرام»: «لا يوجد لي وكيل أعمال في مصر غير أخي مصطفى أبوجبل».

وتابع: «وكل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض ما هو إلا اجتهاد منهم ولم أتواصل مع أي وكيل مصري».
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