"أزمة كبيرة" بين رونالدو ونجوم مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن أزمة حقيقية، بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملائه في مانشستر يونايتد الإنجليزي.وأشار مدير تحرير القسم الرياضي للصحيفة الألمانية، كريستيان فالك، إلى أن لديه معلومات مؤكدة حول "انقسام كبير" في غرفة تبديل الملابس داخل مانشستر يونايتد.وقال فالك إن "قادة" مانشستر يونايتد، وعلى رأسهم الإنجليزيان هاري ماغواير وماركوس راشفورد، منزعجان من محاولة رونالدو لقيادة الفريق.