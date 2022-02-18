رياضة

"أزمة كبيرة" بين رونالدو ونجوم مانشستر يونايتد

Lebanon 24
18-02-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-919768-637807622873053619.jpg
Doc-P-919768-637807622873053619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن أزمة حقيقية، بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملائه في مانشستر يونايتد الإنجليزي.


وأشار مدير تحرير القسم الرياضي للصحيفة الألمانية، كريستيان فالك، إلى أن لديه معلومات مؤكدة حول "انقسام كبير" في غرفة تبديل الملابس داخل مانشستر يونايتد.

وقال فالك إن "قادة" مانشستر يونايتد، وعلى رأسهم الإنجليزيان هاري ماغواير وماركوس راشفورد، منزعجان من محاولة رونالدو لقيادة الفريق.
 
وقال فالك: "اللاعبون الإنجليز مثل ماغواير وراشفورد منزعجون جدا لأن رونالدو يريد أن يكون قائدا في غرفة الملابس مع أصدقائه في الفريق. هناك احتمالية انقسام بين اللاعبين".

وتوقعت الصحف الإنجليزية أن يكون "أصدقاء رونالدو" هم مواطنيه ديوغو دالوت وبرنو فيرنانديز.

ويعاني مانشستر يونايتد من تراجع كبير في النتائج، بينما تخرج أنباء عن خلاف بين رونالدو والمدرب الألماني رالف رانغنيك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-02-18
11:00 | 2022-02-18
05:00 | 2022-02-18
02:00 | 2022-02-18
23:00 | 2022-02-17
16:00 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website