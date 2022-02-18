رياضة

قميص نجم نادي برشلونة في لقاء نابولي يثير جدلا واسعا... ما السبب؟

Lebanon 24
18-02-2022 | 11:00
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أثار جناح نادي برشلونة، فيران توريس، جدلا واسعا بين مشجعي فريقه ووسائل الإعلام الكتالونية، في مباراة نابولي أمس الخميس، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل توريس الهدف الوحيد لفريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأحرز توريس هدفه في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، وأثناء احتفاله بالهدف، اتضح عدم وجود شعار برشلونة على قميصه، عكس زملائه، وكذلك لم يتواجد شعار الشركة الراعية للنادي الكتالوني "نايكي"، وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يصدر برشلونة حتى الآن أي بيان لتفسير أو توضيح تلك الواقعة، لكن وسائل إعلام إسبانية، تكهنت بأن يكون توريس اضطر لارتداء قميص بدون شعار فريقه، لعدم توفر له قميص آخر يحمل الشعار عندما قام اللاعب بتغيير ملابسه بين شوطي المباراة.
المصدر: روسيا اليوم
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