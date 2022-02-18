رياضة

بعد حلولها في المركز الثاني... نجمة التزحلق تنهار بالبكاء: أكره هذه الرياضة (فيديو)

Lebanon 24
18-02-2022 | 14:00
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دخلت النجمة الروسية ألكسندرا تروسوفا، في نوبة بكاء بعد نهاية منافسات مسابقة التزحلق الفني على الجليد في الألعاب الأولمبية المقامة في بكين، واكتفائها بالميدالية الفضية.

وقدمت تروسوفا البالغة 17 عاما، أداء مبهرا في البرنامج الاختياري أمس الخميس، وتمكنت من تحطيم رقمها الشخصي في الألعاب الأولمبية الشتوية بحصولها على 251.73 نقطة في مجموع البرنامجين القصير والاختياري، في حين أن رقمها  الشخصي السابق كان عند 241.02 نقطة.

ورغم هذا الإنجاز الشخصي، فقد حلت تروسوفا في المركز الثاني فقط في منافسات التزحلق، خلف مواطنتها، آنا شيرباكوفا، التي حصلت على 255.95 نقطة في مجموع البرنامجين، بعد أداء رائع، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب اليابانية، كاوري ساكاموتو (233.13 نقطة).

ولم تتمالك تروسوفا نفسها بعد نهاية منافسات التزحلق على الجليد، حيث دخلت في نوبة بكاء وقالت: "أكره هذه الرياضة! لن أذهب إلى حفل توزيع الجوائز، لا أريد ذلك، لن أذهب! لن أتزحلق على الجليد مرة أخرى! الكل لديه ميدالية ذهبية، لكنني أنا لم أحصل على واحدة".

وفي مؤتمر صحفي بعد ذلك، شرحت تروسوفا مشاعرها وقالت: "أردت فقط البكاء والبكاء. لقد أمضيت ثلاثة أسابيع (في بكين) بدون والدتي".

تجدر الإشارة إلى أن تروسوفا سبق لها أن توجت بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد، ولديها أيضا ميداليتان برونزيتان في بطولة أوروبا.
 
المصدر: روسيا اليوم
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