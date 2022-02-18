بعد حلولها في المركز الثاني... نجمة التزحلق تنهار بالبكاء: أكره هذه الرياضة (فيديو)

«Я ненавижу этот спорт!» — так эмоционально отреагировала на финал Олимпиады Александра Трусова. Она взяла лишь серебро, хотя побила рекорд на Олимпиаде, исполнив пять четверных прыжков.



Первое место досталось Анне Щербаковой, Камиле Валиевой только четвёртое pic.twitter.com/rKKtcLnMRa