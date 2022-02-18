الهداف التاريخي لفرنسا: من الصعب أن يبقى صلاح وماني معا في ليفربول

قال النجم السابق للمنتخب الفرنسي، تيري هنري، إن علاقة محمد صلاح وساديو ماني، في ليفربول ستكون "بالتأكيد" معقدة خلال المرحلة القادمة.وخلال حديثه لشبكة "سي بي إس سبورتس" ذكر هنري أن خسارة صلاح أمام ماني في نهائي كأس أمم أفريقيا الذي جمع منتخب مصر والسنغال ستلقي بظلالها في "غرفة ملابس نادي ليفربول" الذي يلعب له النجمان.وقال الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا: ""في كل مرة ينظر صلاح الآن في غرف تغيير الملابس، سيرى زميله في ليفربول الذي هزمه على هذا اللقب".