رياضة

تجريد بريطانيا من فضية أولمبية بسبب المنشطات

Lebanon 24
18-02-2022 | 23:00
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قضت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الجمعة، بتجريد بريطانيا من ميداليتها الفضية الأولمبية في سباق التتابع أربعة في 100 متر للرجال في ألعاب القوى بألعاب طوكيو.
وقالت "رويترز" إن قرار المحكمة جاء بعد تأييدها عقوبة الإيقاف المفروضة على العداء تشيجيندو أوجاه بسبب انتهاكات مزعومة للوائح المنشطات.
ويشار إلى أن العداء أوجاه عوقب بالإيقاف مؤقتا بعد اكتشاف مواد محظورة رياضيا في عينته في ألعاب طوكيو في آب.
وأصدرت المحكمة الرياضية بيانا، قالت فيه إنها وجدت أن أوجاه انتهك لوائح مكافحة المنشطات وبالتالي تم إلغاء نتيجته في سباق التتابع أربعة في 100 متر التي حققها في السادس من أغسطس، وذلك بعد أن حصل أوجاه وفريق التتابع البريطاني على المركز الثاني خلف إيطاليا.
 
وبناء على تجريد بريطانيا من الميدالية الفضية سيتم ترقية كندا الآن إلى الميدالية الفضية بينما ستنال الصين البرونزية.
 
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