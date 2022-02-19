رياضة

تورينو يفرض التعادل على يوفنتوس في الديربي

Lebanon 24
19-02-2022 | 02:00
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تعادل يوفنتوس مع ضيفه تورينو 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله ماتياس دي ليخت في الدقيقة 13 وتعادل تورينو عن طريق أندريا بيلوتي في الدقيقة 62.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع، كما رفع تورينو رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر.
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