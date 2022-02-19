رياضة

بوكيتينو: إذا أردت أن تشرح لأحد كرة القدم.. قل له إنها ميسي

Lebanon 24
19-02-2022 | 05:00
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دافع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عن مواطنه ليونيل ميسي الذي تعرض للانتقادات نتيجة أدائه الثلاثاء في مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، معتبراً إياه "أفضل لاعب في العالم" و"كرة القدم" بحد ذاتها.

وقدم ميسي أداءً باهتاً في مباراة ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية ضد فريق العاصمة الإسبانية، إذ أضاع ركلة جزاء كانت كفيلة لو سجلها بتغيير مجرى اللقاء الذي حسمه فريقه بهدف وحيد سجله كيليان مبابي في الثواني القاتلة.

لكن بوكيتينو دافع عن نجم برشلونة الإسباني السابق، قائلاً الجمعة في مؤتمر صحافي: ليو ميسي هو أفضل لاعب في العالم. إنه كرة القدم. إذا أردت أن تشرح لأحد ما هي كرة القدم، فتقول له إنها ليو ميسي.

ورأى أن ركلة الجزاء التي صدها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في الدقيقة 62 من مباراة سيطر عليها سان جيرمان تماماً، "لن تزعزع ثقته بنفسه مهما كان".

وقال المدرب الأرجنتيني: "أنا راضٍ عما قدمه ميسي، لقد كان جيداً جداً ضد مدريد. قراءته للعبة هي أحد الأسباب التي جعلت الفريق يلعب جيداً. لقد تموضع بشكل جيد وتبادل في بعض الأحيان المراكز مع المهاجمين الآخرين".

وعجز ميسي حتى الآن عن الظهور بالمستوى الذي كان عليه في صفوف برشلونة منذ قدومه إلى "بارك دي برانس" الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، وقد زادت النقمة عليه بعد الأداء الباهت ضد غريمه السابق ريال مدريد.

وحظي ميسي بدعم من صديقه وزميله السابق في برشلونة مواطنه سيرخيو أغويرو الذي اضطر الى الاعتزال بسبب مشاكل في القلب، قائلاً على تويتر: لقد لعب جيداً ضد ريال، مفككًا خطوطه، أنا لا أقول ذلك لأنه صديقي، بل لأنه كان جيداً. بدا نشيطاً. في فرنسا، قتلته المجلات والصحف. إنهم حمقى.
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