رياضة

مرتضى منصور يحسم مصير أبو جبل بعد انتشار أنباء انتقاله للسعودية

Lebanon 24
19-02-2022 | 11:00
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حسم رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، مصير حارسه محمد أبو جبل، بعد أنباء اتفاق الأخير مع نادي النصر السعودي للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال اجتماعه بمديري صفحات نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي: "جلست مع أبو جبل وأكد لي أنه سيستمر مع نادي الزمالك، لا أزمة معه".
 
وتابع: "كل ما يقال شائعات، أطالب بإيقاف هذه الشائعات وعدم الترويج لها".

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية، كتبت عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن النصر السعودي اتفق بصفة نهائية مع محمد أبو جبل، لضمه مجانا بعد نهاية عقده مع الزمالك في الصيف المقبل.
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