رياضة

فابريغاس يدافع عن ميسي بعد الأداء الباهت أمام ريال مدريد

Lebanon 24
19-02-2022 | 16:00
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دافع سيسك فابريغاس عن زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي حاليا، بعدما أهدر النجم الأرجنتيني ركلة جزاء ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وتعرض ميسي لانتقادات لاذعة عقب الأداء الباهت الذي قدمه في مباراة ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا ضد ريال مدريد حيث أضاع ركلة جزاء كانت كفيلة لو سجلها بتغيير مجرى اللقاء الذي حسمه باريس سان جرمان بهدف وحيد سجله كيليان مبابي في الثواني القاتلة.

ومنحت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية ميسي 3/10 كتقييم على أدائه في هذه المباراة، بينما اعتبر لاعب سان جرمان السابق جيروم روثين أن "البرغوث" لا يقدم شيئا للنادي الباريسي.

وأضاف روثين في مقابلة صحفية: "يأتي الجمهور لمشاهدة ميسي يلعب في سان جرمان، لكن اللاعب على المستوى الكروي لم يقدم شيئا للنادي".
 
وفي المقابل دافع سيسك فابريغاس عن زميله السابق في برشلونة بمقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" قال فيها: "قرأت كثيرا من التعليقات التي تحدثت عن أنه لم يكن من الضروري مشاركة ميسي ضد ريال مدريد، دون أن يكون بكامل جاهزيته ومستعدا لتقديم أفضل أداء لديه".

وأضاف: "لعب ميسي برأي مباراة جيدة. صحيح أنه أضاع ركلة جزاء ولكن مثل ذلك يحدث في عالم كرة القدم".

وأثنى فابريغاس على ميسي قائلا: "سعادة ميسي تكمن في الفوز بالمباريات التي يخوضها وبتسجيله للأهداف الحاسمة. أكثر لاعب يشبه ميسي هو كريستيانو رونالدو، ولكني لم أشاهد في حياتي لاعبا مثل النجم الأرجنتيني".

وتابع: "تلقى ميسي انتقادات في السنة الأولى من حقبة تدريب لويس إنريكي ثم فاز برشلونة بالثلاثية، الآن يمكن أن يحدث شيء مشابه مع ناديه الحالي"، حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
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