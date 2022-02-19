رياضة

رياضيون أميركيون يطالبون بميدالياتهم في أولمبياد بكين

Lebanon 24
19-02-2022 | 23:00
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طالب أفراد المنتخب الأميركي للتزحلق الفني على الجليد، الذين حازوا الفضية في أولمبياد بكين للفرق المختلطة بالحصول على ميداليتهم قبل انتهاء الألعاب كما كشفت محكمة التحكيم الرياضي لوكالة فرانس برس السبت.

والأمر يتعلق بأفراد من الرجال والسيدات وهم ناثان تشن، ماديسون هابل، أليكسا كنيريم، براندون فرايزر، فنسنت زهو، زاكاري دونوهوي، إيفان بايتس وكارن تشن.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قررت عدم منح ميداليات سباق التزحلق الفني على الجليد للفرق (مختلط) الذي كان من نصيب المنتخب الروسي بمشاركة كاميلا فالييفا التي تخضع للتحقيقات بسبب تناولها منشطات، وذلك بانتظار جلاء الحقيقة في هذه القضية.

وكشف المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي ماتيو ريب بأن المحكمة ستنظر في القضية مساء السبت قبل 24 ساعة من حفل الختام.

وجاءت اليابان في المركز الثالث في هذا السباق.
المصدر: الحرة
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