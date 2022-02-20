19
o
بيروت
23
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
محمد صلاح ينضم لقائمة "الـ10 أساطير"... هذا هو إنجازه الجديد!
Lebanon 24
20-02-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدفه رقم 150 في مشواره مع ليفربول، وذلك في المباراة التي التي تغلب فيها فريقه 3-1 على نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.
وسجل "الفرعون" الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 67، ليرفع رصيده إلى 150 هدفا مع ليفربول.
وأحرز صلاح 150 هدفا خلال مشاركته في 233 مباراة بجميع البطولات بقميص ليفربول، كما يملك 56 تمريرة حاسمة.
وعزز النجم المصري صدارته لقائمة هدافى البريميرليغ خلال الموسم الجاري، بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه زميله البرتغالي دييغو جوتا الوصيف برصيد 12 هدفا.
وبات صلاح ثاني أسرع لاعب في ليفربول يسجل 150 هدفا، وعاشر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هذا الرقم.
وكان روجر هنت نجم ليفربول السابق، الذي توفي خلال شهر سبتمبر الماضي عن عمر 83 عاما، وصل لهذا الإنجاز، وأحرز نفس عدد الأهداف خلال 226 مباراة، قبل أن يلحق به صلاح، ويصبح ثاني أسرع لاعب يحرز نفس عدد الأهداف في أقل عدد من المباريات.
المصدر:
سكاي نيوز
الأكثر قراءة
سعرُ ظرف "البنادول" يتخطى المعقول في لبنان.. إليكم ثمنه
Lebanon 24
سعرُ ظرف "البنادول" يتخطى المعقول في لبنان.. إليكم ثمنه
14:24 | 2022-02-19
19/02/2022 02:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. فاتورة تلفتُ الأنظار والمفاجأة بسعر الدّولار! (صورة)
Lebanon 24
في لبنان.. فاتورة تلفتُ الأنظار والمفاجأة بسعر الدّولار! (صورة)
07:16 | 2022-02-19
19/02/2022 07:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
6 أشخاص بقبضة "المُخابرات".. فيديو فضحهم والجيش يكشف التفاصيل
Lebanon 24
6 أشخاص بقبضة "المُخابرات".. فيديو فضحهم والجيش يكشف التفاصيل
13:08 | 2022-02-19
19/02/2022 01:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن مُدّة بطاقات التشريج.. هذا ما كشفه وزير الاتصالات
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن مُدّة بطاقات التشريج.. هذا ما كشفه وزير الاتصالات
13:09 | 2022-02-19
19/02/2022 01:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يكشف للمرة الأولى عن مشروع بقيمة 6 ملايين دولار.. ما هو؟
Lebanon 24
"حزب الله" يكشف للمرة الأولى عن مشروع بقيمة 6 ملايين دولار.. ما هو؟
12:08 | 2022-02-19
19/02/2022 12:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2022-02-19
رياضيون أميركيون يطالبون بميدالياتهم في أولمبياد بكين
16:00 | 2022-02-19
فابريغاس يدافع عن ميسي بعد الأداء الباهت أمام ريال مدريد
14:00 | 2022-02-19
أفضل أجواء ملاعب كرة القدم.. "صندوق الشوكولاتة" الأكثر جنونًا
11:00 | 2022-02-19
مرتضى منصور يحسم مصير أبو جبل بعد انتشار أنباء انتقاله للسعودية
08:00 | 2022-02-19
غوارديولا يشيد بالطيار "الرائع" بعد العودة من لشبونة
05:00 | 2022-02-19
بوكيتينو: إذا أردت أن تشرح لأحد كرة القدم.. قل له إنها ميسي
فيديو
نجاة مغامر من الموت في اللحظة الأخيرة... وفيديو يوثق التجربة
Lebanon 24
نجاة مغامر من الموت في اللحظة الأخيرة... وفيديو يوثق التجربة
00:31 | 2022-02-20
20/02/2022 11:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم مروحية على شاطئ مزدحم في فلوريدا (فيديو)
Lebanon 24
تحطم مروحية على شاطئ مزدحم في فلوريدا (فيديو)
23:38 | 2022-02-19
20/02/2022 11:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما ضربها في الشارع ليلة زفافهما.. شاهدوا العروس بأحضان زوجها: تصالحا وأكلا الحمام! (فيديو)
Lebanon 24
بعدما ضربها في الشارع ليلة زفافهما.. شاهدوا العروس بأحضان زوجها: تصالحا وأكلا الحمام! (فيديو)
02:00 | 2022-02-19
20/02/2022 11:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact