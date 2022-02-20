رياضة

محمد صلاح ينضم لقائمة "الـ10 أساطير"... هذا هو إنجازه الجديد!

Lebanon 24
20-02-2022 | 02:00
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تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدفه رقم 150 في مشواره مع ليفربول، وذلك في المباراة التي التي تغلب فيها فريقه 3-1 على نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.


وسجل "الفرعون" الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 67، ليرفع رصيده إلى 150 هدفا مع ليفربول.

وأحرز صلاح 150 هدفا خلال مشاركته في 233 مباراة بجميع البطولات بقميص ليفربول، كما يملك 56 تمريرة حاسمة.

وعزز النجم المصري صدارته لقائمة هدافى البريميرليغ خلال الموسم الجاري، بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه زميله البرتغالي دييغو جوتا الوصيف برصيد 12 هدفا.
 
وبات صلاح ثاني أسرع لاعب في ليفربول يسجل 150 هدفا، وعاشر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هذا الرقم.

وكان روجر هنت نجم ليفربول السابق، الذي توفي خلال شهر سبتمبر الماضي عن عمر 83 عاما، وصل لهذا الإنجاز، وأحرز نفس عدد الأهداف خلال 226 مباراة، قبل أن يلحق به صلاح، ويصبح ثاني أسرع لاعب يحرز نفس عدد الأهداف في أقل عدد من المباريات.
المصدر: سكاي نيوز
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