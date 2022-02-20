محمد صلاح ينضم لقائمة "الـ10 أساطير"... هذا هو إنجازه الجديد!

تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدفه رقم 150 في مشواره مع ليفربول، وذلك في المباراة التي التي تغلب فيها فريقه 3-1 على نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.وسجل "الفرعون" الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 67، ليرفع رصيده إلى 150 هدفا مع ليفربول.وأحرز صلاح 150 هدفا خلال مشاركته في 233 مباراة بجميع البطولات بقميص ليفربول، كما يملك 56 تمريرة حاسمة.وعزز النجم المصري صدارته لقائمة هدافى البريميرليغ خلال الموسم الجاري، بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه زميله البرتغالي دييغو جوتا الوصيف برصيد 12 هدفا.