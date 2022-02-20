رياضة

كيرت زوما يعتذر... ما السبب؟

Lebanon 24
20-02-2022 | 05:00
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طالب ديفيد مويس، مدرب وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مدافعه كيرت زوما بالتركيز على أدائه في أعقاب ظهور فيديو له بينما يسيء معاملة حيواناته الأليفة.

واعتذر زوما عن تصرفه غير اللائق بحق قطة والذي تسبب في موجة انتقادات كبيرة له على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانسحب زوما (27 عاما) لاعب منتخب فرنسا من مباراة فريقه التي تعادل فيها 2-2 في الدوري المحلي الممتاز مع ليستر سيتي الأسبوع الماضي بسبب مشكلة في المعدة لكن مويس قال إنه ربما يشارك في المباراة المقبلة أمام الضيف نيوكاسل يونايتد في وقت لاحق من يوم السبت.

وقال مويس للصحافيين: إنه أفضل الآن لكن الشفاء تطلب يومين. كانت وعكة سيئة.

وتابع: تدرب خلال اليومين الأخيرين ولذلك فإنني أتمنى أن يكون جاهزا للمشاركة.

وأضاف المدرب الاسكتلندي: ربما يشعر بخيبة أمل بسبب ما قام به وبالتأكيد هو يفكر في الأمر كثيرا لكننا عملنا على مساعدته على تجاوز تأثيرات الحادث.

وأردف مويس قائلا: يحظى بشعبية كبيرة في أوساط المشجعين هنا بسبب ما قدمه من أداء خلال الموسم الحالي، ولهذا فإننا نأمل أن يتمكن من التركيز على الأداء ونحن سنقدم له كل دعم ممكن حتى يعود إلى سابق تألقه.

ويحتل وست هام يونايتد المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 41 نقطة وسيلتقي مع نيوكاسل يونايتد الذي انتصر في آخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري.
المصدر: العربية
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