مبابي يضع شروطه لتجديد عقده مع سان جيرمان

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، آخر التطورات المتعلقة بتجديد عقد المهاجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، مع نادي باريس سان جيرمان.وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرفض المهاجم الفرنسي حتى الآن، كل عروض التجديد مع الفريق الباريسي.ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد وضع مبابي أخيرا شروطا لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان.وأشارت الصحيفة، إلى أن مبابي يرغب في أن يكون النجم الأول للفريق، ولا يتم الاعتماد عليه في أي من المراكز، التي لن يشارك فيها الثنائي ليونيل ميسي ونيمار، بالإضافة لوضعه كمنفذ ركلات الجزاء الأول في الفريق.وأضافت الصحيفة، أن مبابي يرى "أن تعاقد النادي مع الإسباني سيرخيو راموس، لم يكن ذا أهمية بالنسبة له أو للفريق، خصوصا أن هذا المكان يحتاج إلى عناصر تستطيع قيادة الفريق لتحقيق دوري الأبطال، أما راموس فلا يتماشى حاليا مع هذا الطموح".بالإضافة إلى ذلك، فإن مبابي غاضب من غياب الانضباط في النادي، كما يرغب في إنهاء الامتيازات التي يتمتع بها بعض لاعبي أمريكا الجنوبية، على وجه الخصوص.وكان باريس سان جيرمان، قدم عرضا ضخما لنجمه مبابي، لتجديد عقده مقابل زيادة كبيرة في راتبه تقارب 600 ألف يورو، ليتقاضى أجرا أسبوعيا يصل إلى 1.2 مليون يورو، لكن المهاجم الفرنسي رفض العرض.