رياضة

بعد الخسارة المريرة.. أمير خان يتجه إلى اعتزال الملاكمة

Lebanon 24
20-02-2022 | 16:00
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قال الملاكم البريطاني أمير خان إنه يفكر في الاعتزال بعد هزيمته الساحقة أمام مواطنه كيل بروك بالضربة القاضية الفنية في الجولة السادسة يوم السبت.

وتفوق بروك على خان (35 عاما) من البداية وحتى النهاية قبل أن يتدخل الحكم لإنقاذه من المزيد من الألم.

وكان أمير خان قد فاز بالفضية الأولمبية لوزن الخفيف في أولمبياد أثينا الصيفي في 2004 كما سبق له الفوز باللقب العالمي الموحد لوزن خفيف الوسط.

وأشار الملاكم البريطاني إلى أنه يريد قضاء المزيد من الوقت مع أسرته.

 وقال خان للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية اعتزاله "هذا أمر لابد من التفكير فيه بالتأكيد.. دائما كنت أقول إنني لا أريد أن تجبرني الملاكمة على الاعتزال بل أريد أن أعتزل أنا الملاكمة".

وأضاف قائلا "لقد حققت أكثر مما توقعت تماما. وربما وصلت لقمة المستوى مبكرا أكثر من اللازم. فقد شاركت في الألعاب الأولمبية وعمري 17 عاما وتوجت بطلا للعالم في الثانية والعشرين."

ونقلت رويترز عن الملاكم البريطانية قوله "الآن عمري 35 عاما ومستمر في اللعبة منذ وقت طويل جدا وتقدمت في العمر. أريد قضاء وقت مع أبنائي وأسرتي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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