في حالة واحدة فقط... ريال مدريد يفكر يضم محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد قد يحول راداره ناحية نجم فريق ليفربول محمد صلاح في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، حال فشله في إتمام صفقة كيليان مبابي.بدا وصول مبابي إلى ريال مدريد وشيكًا في الصيف الماضي، عندما وضع النادي الملكي 180 مليونًا على طاولة باريس سان جيرمان، للحصول على توقيع النجم الفرنسي الذي طال انتظاره.لكن باريس سان جيرمان رفض العرض وأصر على التمسك بخدمات كيليان مبابي وإغرائه بفكرة تجديد العقد، رغم أن اللاعب نفسه عارض ذلك، وأبدى رغبته في الانضمام إلى اللوس بلانكوس.الآن، عندما بدا أن كل شيء يشير إلى أن مبابي سيكون توقيع ريال مدريد الجديد في نهاية الموسم، هناك حديث عن تجديده المحتمل مع الفريق الباريسي.وذكرت شبكة "fichajes" الإسبانية، إنه لهذا السبب، أصبح وصول كيليان مبابي إلى ريال مدريد أمرًا مشكوكًا فيه على الأقل، ولذلك بدأت إدارة النادي عملية التفكير في البديل المحتمل حال فشل تلك الصفقة.وأوضحت أن هناك تقاريرًا من بيئة ريال مدريد تشير إلى أن محمد صلاح قد يكون هو بديل مبابي في سانتياجو برنابيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وسبق أن ارتبط النجم المصري بخطوة الانتقال إلى ريال مدريد، إلى جانب أندية أخرى مثل برشلونة، باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، بعد توهجه مع ليفربول.في حين أنه من الصحيح أن مبابي سيظل هدف ريال مدريد على المدى الطويل حتى لو تم تجديده مع باريس سان جيرمان، إلا أن صلاح سيكون توقيعًا استثنائيًا، وقد يكون اللاعب الرئيسي في فريق أنشيلوتي حتى يصبح توقيع النجم الفرنسي حقيقة.وأشارت إلى أن إيرلينج هالاند يُعد تعزيزًا محتملًا بالنسبة لـ ريال مدريد، لكن ملف النرويجي مختلف تمامًا عن ملف كيليان مبابي، فصحيح أن النرويجي هو أحد أفضل المهاجمين في العالم، لكن كريم بنزيما لا يزال أساسيًا في فريق مدريد، وإدراج هالاند بجواره يمكن أن يفسد مسيرة نجم بوروسيا دورتموند.كما أنه لن يكون من المفيد حصر بنزيما في الجناح، فعلى الرغم من أنه قد يكون قادرًا على التكيف، إلا أنه سيخسر الكثير في هذا المركز.وأفادت أنه لهذا السبب يجب أن يكون بديل صفقة مبابي لاعبًا يميل للعب في مركز الجناح، ويتسم بالسرعة والقدرة على التفوق والفاعلية أمام المرمى، ومن ثم فإن الأفضل هو محمد صلاح.تأتي تلك التقارير في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، حيث سينتهي عقده الحالي في 2023، ولا توجد مؤشرات حتى الآن حول وجود اتفاق بشأن التجديد.