بعد أزمة ترحيله من أستراليا.. دجوكوفيتش يستهل موسمه من دبي

يستهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش من دبي موسم 2022 محاولا الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي في التنس، بعد شهر على ترحيله من ملبورن لرفضه التلقيح ضد فيروس كورونا.ويمكن للمصنف الأول عالميا المشاركة في دورة دبي لأن التلقيح ضد كورونا ليس إلزاميا للدخول إلى الإمارات العربية المتحدة.وقال اللاعب الصربي، الباحث عن لقب سادس في دبي، خلال مؤتمر صحفي الأحد: "لدي هدف بالقدوم إلى دبي. أنا مستعد ومتحمس لفكرة اللعب مجددا في الدورات".بعد دبي، ورد اسمه على لائحة المشاركين في بطولتي الماسترز الألف نقطة في إنديان ويلز (7-20 آذار) في صحراء كاليفورنيا ثم ميامي بين 21 آّار و3 نيسان. لكن لا يمكنه دخول الأراضي الأمريكية دون الحصول على لقاح.وأضاف دجوكوفيتش: "لا يمكنني الاختيار حاليا. يتعين علي معرفة أين يمكنني اللعب. سأستغل كل فرصة للعب لأنه الشيء الذي أحب".وسيواجه دجوكوفيتش في أولى مبارياته الاثنين الإيطالي الشاب لورنتسو موزيتي (19 عاما و57 عالميا) الذي أزعجه كثيرا في يونيو الماضي في طريقه للتويج مرة ثانية في رولان غاروس. خلال ثمن النهائي في باريس، خسر البطل الصربي أول مجموعتين قبل أن يقلب الطاولة على خصمه الشاب الذي أنهى المباراة مصابا.كما يأمل دجوكوفيتش في الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي في ظل منافسة شرسة من الروسي دانييل مدفيديف المشارك في أكابولكو. ويمكن لوصيف بطولة أستراليا الأخيرة الارتقاء إلى المركز الأول بحال تتويجه في المكسيك، بصرف النظر عن نتيجة دجوكوفيتش في الإمارات.وعلق الصربي قائلا: "إذا تحقق هذا الأمر الأسبوع الحالي، سأكون أول المهنئين له".ومن أبرز المشاركين في دورة دبي (500)، الروسي أندري روبليف، الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، الإيطالي يانيك سينر، حامل لقب السنة الماضية، الروسي أصلان كاراتسيف، البريطاني المخضرم أندي موراي والكرواتي مارين تشيليتش.