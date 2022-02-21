رياضة

بأول فوز نسائي... السعودية تكتب تاريخا جديدا في كرة القدم

Lebanon 24
21-02-2022 | 16:00
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حقق منتخب السعودية للكرة النسائية بداية تاريخية مميزة، بتغلبه على منتخب سيشل 2-0، في أول مباراة في تاريخ المنتخب السعودي النسائي، تمهيدا لدخوله تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بصورة رسمية.

وجاء فوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات في المباراة التي جرت مساء الأحد على الملعب الوطني بالمالديف، ضمن البطولة الدولية الودية التي تضم منتخبات السعودية والمالديف وسيشيل.

ومثل المنتخب السعودي، تحت قيادة المدربة مونيكا ستاب، في أول مباراة ودية بتاريخه سارة محمد في حراسة المرمى والمدافعات لين محمد وتالا الغامدي ولانا عبد الرزاق وبيان صدقة وفي الوسط ريم التميمي وليان الجوهري وسارة حمد ونورة إبراهيم والبندري مبارك والمهاجمة البندري هوساوي.

فيما ضمت مقاعد البدلاء لمى العنزي ومشاعل الحربي وأثير خالد وصبا توفيق وجوري طارق ورغد مخيزن ومنى عبد الرحمن وحصة السعد الله وفرح جفري وأسرار الشيباني وداليا أبو لبن وتهاني الزهراني.

وأنهى منتخب السعودية الشوط الأول بالتقدم بهدف للاعبة البندري مبارك، لتصبح أول لاعبة تسجل هدفا دوليا في تاريخ كرة القدم السعودية النسائية.
المصدر: سكاي نيوز
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