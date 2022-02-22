رياضة

هذا ما أضرّ بميسي وبرشلونة بالوقت نفسه!

Lebanon 24
22-02-2022 | 05:00
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أكد النجم الأرجنتيني السابق، ماريو كيمبس، هداف بطولة كأس العالم 1978، أنه كان محظوظاً بالإنجاز الذي حققه بحصد لقب المونديال مع راقصي التانجو.

وقال كيمبس في مقابلة خاصة مع التلفزيون المصري: "الآن منتخب الأرجنتين يمر بمرحلة انتقالية، وأعتقد أنه أصبح أقوى وبات قادرا على تحقيق الألقاب مثلما حدث بحصد لقب كوبا أمريكا".

وأوضح أن الجماعية سلاح منتخب الأرجنتين لتحقيق الألقاب خاصة أن وجود ليونيل ميسي وحده لا يجعل الفريق قادراً على تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن رحيل ميسي عن برشلونة أضر بالطرفين، موضحاً أن برشلونة فقد ميسي ونتائج الفريق تأثرت بالسلب، كما أن اللاعب فقد جزءاً من مستواه بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح أن طريقة لعب ميسي مختلفة عن محمد صلاح نجم منتخب مصر، مؤكداً أنهما لو لعبا معاً سيشكلان هجوماً مرعباً لأي منافس.

وتمنى كيمبس بقاء صلاح مع ليفربول الإنجليزي خاصة أنه يحقق نجاحات مميزة.

وأتم قائلاً: "لا يوجد لاعب يستحق لقب الأفضل في العالم منفردًا ، يوجد ميسي ورونالدو وهالاند وصلاح وليفاندوفسكي".
 
(موقع كووورة)
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