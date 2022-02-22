14
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
نيمار يحدّد وجهته المستقبلية بعد مغادرة "باريس سان جيرمان"... ما هي؟
Lebanon 24
22-02-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن البلد الذي سيُنهي فيه مسيرته الكروية قبل الاعتزال.
وقال نيمار إنه يرغب في اللعب بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم لموسم واحد على الأقل قبل إنهاء مسيرته.
وأضاف اللاعب الذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى حزيران 2025، إنه سيلعب في الولايات المتحدة على الأرجح أكثر من احتمالات عودته لبلاده.
ورغم تصريحات نيمار المستمرة بأنه يحلم بالعودة إلى نادي سانتوس البرازيلي الذي ترعرع به وكان محطته الأولى في عالم كرة القدم على المستوى الاحترافي إلا أنه يشك بعودته، قائلا:"لا أعرف ما إذا كنت سألعب في البرازيل مرة أخرى. لدي بعض الشكوك حول ذلك. أرغب في اللعب بالولايات المتحدة. أود أن ألعب هناك لمدة موسم واحد على الأقل".
وأضاف مازحا: "الموسم هناك أقصر، لذلك سأحصل على إجازة لمدة ثلاثة أشهر".
ولم يحدد لاعب برشلونة السابق موعدا لاعتزاله، لكنه أضاف أنه سيلعب على الأقل حتى نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
وبات نيمار أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم حينما انضم إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة الإسباني عام 2017، مقابل 222 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي "الكتالوني" وقتها.
وخاض نيمار 132 مباراة في جميع المسابقات بقميص بي سي جي ، سجل خلالها 91 هدفا وقدم 56 تمريرة حاسمة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
تاريخ 22/02/2022.. هذا ما توقعته العرافة العمياء الشهيرة بابا فانغا لهذا اليوم!
Lebanon 24
تاريخ 22/02/2022.. هذا ما توقعته العرافة العمياء الشهيرة بابا فانغا لهذا اليوم!
02:00 | 2022-02-22
22/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ستريدا جعجع تتألق بفستان فضي في أحد الأعراس.. شاهدوا كيف رقصت الدبكة (صور)
Lebanon 24
ستريدا جعجع تتألق بفستان فضي في أحد الأعراس.. شاهدوا كيف رقصت الدبكة (صور)
02:18 | 2022-02-22
22/02/2022 02:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تصبح نسخة عن نادين نسيب نجيم.. والجمهور: "بليز ما تبشعي حالك"! (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تصبح نسخة عن نادين نسيب نجيم.. والجمهور: "بليز ما تبشعي حالك"! (صور)
02:00 | 2022-02-22
22/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاتصالات: هذه تفاصيل الاسعار الجديدة
Lebanon 24
وزير الاتصالات: هذه تفاصيل الاسعار الجديدة
22:23 | 2022-02-21
21/02/2022 10:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ريما فقيه بإطلالة جريئة جداً.. والجمهور يهاجمها: "وين اللوك هي اصلا من غير ملابس"! (فيديو)
Lebanon 24
ريما فقيه بإطلالة جريئة جداً.. والجمهور يهاجمها: "وين اللوك هي اصلا من غير ملابس"! (فيديو)
04:02 | 2022-02-22
22/02/2022 04:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-02-22
هندي بسن الـ16 يتغلب على بطل العالم في الشطرنج
15:50 | 2022-02-22
عقوبات قاسية على "السبيشال وان" في إيطاليا
11:00 | 2022-02-22
3 أهداف تفصل محمد صلاح عن إنجاز في دوري أبطال أوروبا
08:00 | 2022-02-22
هذا هو أكثر لاعب أضاع الفرص المحققة في "البريميرليغ" عام 2022!
05:00 | 2022-02-22
هذا ما أضرّ بميسي وبرشلونة بالوقت نفسه!
03:00 | 2022-02-22
اعتداء عنيف على مدرب سوري في الدوري العراقي (فيديو)
فيديو
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-02-22
23/02/2022 00:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر للفنان الشهير قبل إصابته بكورونا وفقدانه النطق.. تحدث عن صدمته بفراق أحبائه
Lebanon 24
فيديو مؤثر للفنان الشهير قبل إصابته بكورونا وفقدانه النطق.. تحدث عن صدمته بفراق أحبائه
10:20 | 2022-02-22
23/02/2022 00:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"موتورولا" تُطلق هاتفا بميزات وكاميرات فائقة (فيديو)
Lebanon 24
"موتورولا" تُطلق هاتفا بميزات وكاميرات فائقة (فيديو)
16:00 | 2022-02-21
23/02/2022 00:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact