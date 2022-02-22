رياضة

منتخب لبنان لكرة السلة يواصل تدريباته تحضيرًا لمواجهة الأردن (صور)

Lebanon 24
22-02-2022 | 23:25
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واصل منتخب لبنان لكرة السلة، تدريباته على ملعب نادي الفحيص، تحضيرًا لمواجهة الأردن.

ويستعد لبنان لمواجهة الأردن، بعد غد الخميس، ضمن منافسات النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال كرة السلة 2023.

وقسم مران منتخب الأرز إلى حصتين، فنية وبدنية.

وشهدت الحصة التدريبية بقيادة المدرب جاد الحاج، معنويات عالية للاعبين، خاصة بعد حصد لقب كأس العرب.

ويغيب عن صفوف منتخب لبنان، اللاعب علي مزهر، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبعد لقاء الأردن، يطير منتخب لبنان إلى جدة، لمواجهة السعودية مساء الأحد 27 شباط. 
 
(موقع كووورة)
 
 
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