رياضة

أزمة أوكرانيا تشكل خطراً على نهائي أبطال أوروبا... هذا ما اقترحه جونسون

Lebanon 24
23-02-2022 | 02:00
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه لا يجب السماح لروسيا باستضافة أحداث كروية مثل نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد قرار موسكو الاعتراف باستقلال إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا.


وردا على سؤال حول نهائي دوري الأبطال، المقرر إقامته في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في ايار، قال جونسون في البرلمان: "أعتقد أنه من غير المعقول إقامة بطولات دولية كبرى لكرة القدم في روسيا.. بعد غزو دولة ذات سيادة".

وكان من المفترض أن تستضيف سان بطرسبرغ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكن جائحة كورونا أجلت ذلك، وتمت إقامته في البرتغال.

ومن المفارقات أيضا مواجهة تصفيات كأس العالم بين المنتخب الروسي ونظيره البولندي، الشهر المقبل في موسكو، أحد أكبر المعارضين لسياساتها بين دول أوروبا الشرقية، والحليف المقرب للولايات المتحدة.
 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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