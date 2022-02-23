رياضة

غضب بعد خسارته المباراة... وهذا ما فعله بكرسي الحكم! (فيديو)

Lebanon 24
23-02-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-921890-637812152077967954.jpg
Doc-P-921890-637812152077967954.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضرب الألماني، ألكسندر زفيريف، بمضربه كرسي حكم اللقاء ضمن منافسات الزوجي في دورة أكابولكو المكسيكية الدولية، يوم الثلاثاء، تعبيرا عن غضبه من الخسارة.

وذلك قبل أن يتم طرده، وهو المصنف ثالثا عالميا، من منافسات الفردي بقرار من رابطة اللاعبين المحترفين "إيه تي بي".

وأفادت الرابطة في بيان نشرته على حسابها في "تويتر": "بسبب سلوكه غير الرياضي في نهاية مباراة الزوجي مساء الثلاثاء، تم طرد ألكسندر زفيريف من دورة أكابولكو".

وخرج اللاعب البالغ 24 عاما عن طوره فاقدا أعصابه في اللقاء الذي خسره مع زميله البرازيلي مارسيلو ميلو، أمام الثنائي البريطاني لويد غلاسبول والفنلندي هاري هيليوفارا، في الشوط الفاصل "تاي بريك" 2-6 و6-4 و6-10.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الاعلام، زفيريف وهو يضرب ثلاث مرات تواليا كرسي حكم اللقاء، ليهم بعدها بالجلوس على مقعده، قبل أن ينهض مجددا ويكيل الشتائم للحكم ويكرر ضربه للكرسي.
 
وكان زفيريف تأهل إلى الدور الثاني من منافسات الفردي في المكسيك بعد فوزه على الأميركي جنسون بروكسبي 3-6 و7-6 (12-10) و6-2، في مباراة انتهت الساعة 4:54 فجرا بتوقيت أكابولكو، في أكثر توقيت متأخر بتاريخ دورات محترفي كرة المضرب، ليضرب موعدا مع مواطنه بيتر غويوفتشيك، الأربعاء.

ومن المتوقع أن يواجه زفيريف على رغم طرده، عقوبات قاسية أخرى وغرامة مالية، بحسب ما تنص عليه القوانين التأديبية لرابطة اللاعبين المحترفين.
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:19 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-02-23
14:00 | 2022-02-23
08:00 | 2022-02-23
05:00 | 2022-02-23
02:00 | 2022-02-23
23:25 | 2022-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website