رياضة

بعد مباراة تشيلسي وليل... توخيل ينتقد قرار اليويفا

Lebanon 24
23-02-2022 | 14:00
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انتقد الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي الإنجليزي، قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بإلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين، للموسم الجاري من المسابقات الأوروبية.

وجاء ذلك عقب فوز كتيبة توخيل أمام ليل بهدفين نظيفين، في ملعب "ستامفورد بريدج"، في ذهاب دور الستة عشر من دوري ابطال أوروبا. 

وقال توخيل في تصريحات صحفية لشبكة بي تي سبورت البريطانية: " الأمور كانت ستصبح أفضل بالنسبة لنا لو كانت قاعدة الهدف خارج الديار ما زالت فعالة، اليوم حافظنا على نظافة شباكنا مرة أخرى، وكل ما حققناه اليوم كان مستحقا".

وأضاف مدرب البلوز:"فكرة عدم السماح للخصم بصناعة فرص تأتي نتيجتها بالعمل الجاد، ليل كان خصما قويا، وكان حاضرا في اللقاء في بعض الأوقات، لكننا لم نسمح لهم بتهديد المرمى، إنها مباراة صعبة ولكن الانتصار مستحق".
المصدر: روسيا اليوم
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