21
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
56 امرأة سعودية يتدربن لتشكيل أول منتخب وطني نسائي للغولف
Lebanon 24
23-02-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتدرب حاليا 56 امرأة سعودية على ممارسة رياضة الغولف بشكل منتظم، في إطار خطة لتشكيل أول فريق وطني سعودي لتلك الرياضة.
وقالت رويترز إن استضافة السعودية عددا من بطولات الغولف على مدى السنوات الثلاث الماضية أسهم في زيادة شعبية الرياضة بالمملكة وكان حافزا لأحد الأندية على العمل لتكوين أول فريق نسائي سعودي للغولف.
وانتقلت المدربة التونسية غزلان أحمد إلى العاصمة السعودية الرياض، لتدريب أكثر من 400 امرأة في إطار البرنامج منذ مايو/ أيار الماضي، من بينهن 56 امرأة يمارسن الرياضة بشكل منتظم على أمل وضع أقدامهن في المنتخب الوطني.
وصرحت المدربة غلان بأن لديها خبرة 17 سنه في مجال الغولف، وأنها هنا متواجدة بالرياض في المملكة العربية السعودية لتكوين أول فريق نسائي سعودي لرياضة الغولف، مشيرة إلى أن أحد أكبر التحديات التي واجهتها في هذا البرنامج هو نظرة الناس إلى لعبة الغولف على أنها رياضة لكبار السن والمتقاعدين رغم أنها ليست كذلك.
ومن بين المشاركات اللائي يتدربن بانتظام، لمياء الفهدي البالغة من العمر 21 عاما، والتي تقول: "بدأت رياضة الغولف من خمس شهور كنت أتابع الغولف من زمان لكن جتني الفرصة واستغليتها، المضحك في الموضوع إنه صاحباتي كانو يضحكون علي ويقولون إنتي تلحقين الكور لكن نشوف مين يضحك بالنهاية لما أدخل المنتخب السعودي إن شاء الله".
واختتمت المدربة غزلان بقولها "صار فيه عندنا مشتركات كثار إجو وسجلوا عندنا في البرنامج، وإن شاء الله نطمح في السنوات القليلة القادمة إنه بيكون عندنا فريق نسائي كأول فريق نسائي بيكون في المملكة العربية السعودية".
تابع
الأكثر قراءة
مُصاب واحد ينقل العدوى لـ13 آخرين.. مرض خطير ينتشر أسرع من كورونا وهذه عوارضه
Lebanon 24
مُصاب واحد ينقل العدوى لـ13 آخرين.. مرض خطير ينتشر أسرع من كورونا وهذه عوارضه
03:50 | 2022-02-23
23/02/2022 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جوليا" بطلة مسلسل "مرارة الحب" بالأحمر المُثير.. هكذا بدت (صورة)
Lebanon 24
"جوليا" بطلة مسلسل "مرارة الحب" بالأحمر المُثير.. هكذا بدت (صورة)
02:00 | 2022-02-23
23/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل الاعمال اعتذر من "التيار"
Lebanon 24
رجل الاعمال اعتذر من "التيار"
02:15 | 2022-02-23
23/02/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان قدير إلى المستشفى.. وهذه تفاصيل وضعه الصحي
Lebanon 24
نقل فنان قدير إلى المستشفى.. وهذه تفاصيل وضعه الصحي
06:50 | 2022-02-23
23/02/2022 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية بإطلالة أظهرت منحنيات جسدها.. والجمهور يتهمها بإجراء عملية تجميل جديدة! (صور)
Lebanon 24
فنانة لبنانية بإطلالة أظهرت منحنيات جسدها.. والجمهور يتهمها بإجراء عملية تجميل جديدة! (صور)
03:02 | 2022-02-23
23/02/2022 03:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2022-02-23
ما هو موعد "كلاسيكو الأرض" بين ريال مدريد وبرشلونة؟
14:00 | 2022-02-23
بعد مباراة تشيلسي وليل... توخيل ينتقد قرار اليويفا
11:00 | 2022-02-23
غضب بعد خسارته المباراة... وهذا ما فعله بكرسي الحكم! (فيديو)
08:00 | 2022-02-23
سعيد أم حزين... ميسي يحسم موقفه من وجوده مع باريس سان جيرمان
05:00 | 2022-02-23
بعد حصوله على 400 مليون متابع على "إنستغرام"... هذه هي رسالة رونالدو
02:00 | 2022-02-23
أزمة أوكرانيا تشكل خطراً على نهائي أبطال أوروبا... هذا ما اقترحه جونسون
فيديو
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ضربات إسرائيلية على سوريا.. واستهداف لقلب دمشق وريفها (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ضربات إسرائيلية على سوريا.. واستهداف لقلب دمشق وريفها (فيديو)
23:30 | 2022-02-23
24/02/2022 08:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تتألف من 18 طابقاً: أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار.. إليكم ثمن الرحلة (فيديو)
Lebanon 24
تتألف من 18 طابقاً: أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار.. إليكم ثمن الرحلة (فيديو)
02:00 | 2022-02-23
24/02/2022 08:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-02-22
24/02/2022 08:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact