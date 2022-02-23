رياضة

ما هو موعد "كلاسيكو الأرض" بين ريال مدريد وبرشلونة؟

Lebanon 24
23-02-2022 | 23:00
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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" رسميا اليوم الأربعاء، موعد مباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وضيفه برشلونة ضمن الجولة الـ29 من المسابقة.

وسيستضيف الفريق الملكي غريمه الكتالوني على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الـ20 من مارس المقبل في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
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