في هذه الحالة لن ينتقل مبابي إلى ريال مدريد







سجل كيليان مبابي هدف الفوز لفريق المدرب موريسيو بوتشيتينو أمام ريال مدريد في مباراة ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال، وأصبح النادي الفرنسي في وضع جيد قبل لقاء العودة في مدريد.



لم يتبق على عقد مبابي الحالي سوى 4 أشهر، ولم يتم التجديد مع اللاعب بعد وذلك في ظل ارتباطه المستمر بالانتقال إلى ريال مدريد حسب وسائل الإعلام والصحافة الأوروبية. استمر الحديث عن النجم الفرنسي كيليان مبابي في الأيام القليلة الماضية بصورة كبيرة، وذلك مع اقتراب عقده من النهاية مع نادي باريس سان جيرمان وعدم حسم مستقبله حتى الآن، ويعتقد روثين لاعب باريس السابق أنه بالإمكان أن يبقى مع باريس في حالة تخطي ريال مدريد في دوري الأبطال.سجل كيليان مبابي هدف الفوز لفريق المدرب موريسيو بوتشيتينو أمام ريال مدريد في مباراة ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال، وأصبح النادي الفرنسي في وضع جيد قبل لقاء العودة في مدريد.لم يتبق على عقد مبابي الحالي سوى 4 أشهر، ولم يتم التجديد مع اللاعب بعد وذلك في ظل ارتباطه المستمر بالانتقال إلى ريال مدريد حسب وسائل الإعلام والصحافة الأوروبية.

لكن اللاعب السابق جيروم روثين كشف عن سيناريو مثير في حديثه لإذاعة آر إم سي : “وفقاً لمعلوماتي فقد تغيرت العلاقة بين مبابي و باريس سان جيرمان”.

استطرد: “في السابق كانت هناك حقيقة أنه سيغادر بنسبة 99%، ولكن اليوم احتدمت الأمور كثيراً لدرجة أن النسبة قلت إلى 65%”.



يعتقد جناح منتخب فرنسا السابق بأن نجاح باريس في تخطي ريال مدريد سيكون له أهميته في إقناع مبابي بنجاح المشروع الرياضي للنادي : “التأهل ضد ريال مدريد يمكن أن يغير الأمور لصالح باريس..من المهم أن نقول ذلك”.