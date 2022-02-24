بإنجاز جديد... محمد صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

حقق محمد صلاح نجم فريق ليفربول رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تألقه في المباراة الجارية حاليًا ضد فريق ليدز يونايتد.ونجح في تسجيل الهدف الأول والثالث من ركلتي جزاء، بينما صنع الثاني لزميله جويل ماتيب.وذكرت شبكة "ESPN" العالمية، أن محمد صلاح أصبح أكثر اللاعبين الأفارقة مُساهمة في الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.وأوضحت أن محمد صلاح تفوق في ذلك على النجم الإيفواري ديدييه دروجبا.وأشارت إلى أن محمد صلاح ساهم في 160 هدفًا في الدوري الإنجليزي، مقارنة بـ159 هدفًا لـ دروجبا.ليس هذا فقط، بل نجح محمد صلاح في تحقيق ذلك الرقم القياسي في عدد مباريات أقل مقارنة بـ دروجبا، بفارق 72 مباراة.