تدريبات جدية لتشكيل أول منتخب سعودي نسائي للغولف



وقالت رويترز إن استضافة السعودية عددا من بطولات الغولف على مدى السنوات الثلاث الماضية أسهم في زيادة شعبية الرياضة بالمملكة وكان حافزا لأحد الأندية على العمل لتكوين أول فريق نسائي سعودي للغولف.

وانتقلت المدربة التونسية غزلان أحمد إلى العاصمة السعودية الرياض، لتدريب أكثر من 400 امرأة في إطار البرنامج منذ مايو/ أيار الماضي، من بينهن 56 امرأة يمارسن الرياضة بشكل منتظم على أمل وضع أقدامهن في المنتخب الوطني.

وصرحت المدربة غلان بأن لديها خبرة 17 سنه في مجال الغولف، وأنها هنا متواجدة بالرياض في المملكة العربية السعودية لتكوين أول فريق نسائي سعودي لرياضة الغولف، مشيرة إلى أن أحد أكبر التحديات التي واجهتها في هذا البرنامج هو نظرة الناس إلى لعبة الغولف على أنها رياضة لكبار السن والمتقاعدين رغم أنها ليست كذلك. تتدرب حاليا 56 امرأة سعودية على ممارسة رياضة الغولف بشكل منتظم، في إطار خطة لتشكيل أول فريق وطني سعودي لتلك الرياضة.وقالت رويترز إن استضافة السعودية عددا من بطولات الغولف على مدى السنوات الثلاث الماضية أسهم في زيادة شعبية الرياضة بالمملكة وكان حافزا لأحد الأندية على العمل لتكوين أول فريق نسائي سعودي للغولف.وانتقلت المدربة التونسية غزلان أحمد إلى العاصمة السعودية الرياض، لتدريب أكثر من 400 امرأة في إطار البرنامج منذ مايو/ أيار الماضي، من بينهن 56 امرأة يمارسن الرياضة بشكل منتظم على أمل وضع أقدامهن في المنتخب الوطني.وصرحت المدربة غلان بأن لديها خبرة 17 سنه في مجال الغولف، وأنها هنا متواجدة بالرياض في المملكة العربية السعودية لتكوين أول فريق نسائي سعودي لرياضة الغولف، مشيرة إلى أن أحد أكبر التحديات التي واجهتها في هذا البرنامج هو نظرة الناس إلى لعبة الغولف على أنها رياضة لكبار السن والمتقاعدين رغم أنها ليست كذلك.

ومن بين المشاركات اللائي يتدربن بانتظام، لمياء الفهدي البالغة من العمر 21 عاما، والتي تقول: "بدأت رياضة الغولف من خمس شهور كنت أتابع الغولف من زمان لكن جتني الفرصة واستغليتها، المضحك في الموضوع إنه صاحباتي كانو يضحكون علي ويقولون إنتي تلحقين الكور لكن نشوف مين يضحك بالنهاية لما أدخل المنتخب السعودي إن شاء الله".

واختتمت المدربة غزلان بقولها "صار فيه عندنا مشتركات كثار إجو وسجلوا عندنا في البرنامج، وإن شاء الله نطمح في السنوات القليلة القادمة إنه بيكون عندنا فريق نسائي كأول فريق نسائي بيكون في المملكة العربية السعودية".