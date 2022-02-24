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رياضة
كيف ردّ رئيس رابطة الدوري الأميركي على تصريحات نيمار؟
Lebanon 24
24-02-2022
|
11:00
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رد دون غاربر، رئيس رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، على تصريحات النجم البرازيلي نيمار، مؤكدا أنهم لا يرغبون في جلب لاعبين كبار بالسن إلى البطولة المحلية من أجل الاعتزال.
وصرح نيمار في وقت سابق بأنه يرغب في اللعب بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم لموسم واحد على الأقل قبل إنهاء مسيرته، مرجحا الأمر أكثر من احتمالات عودته لبلاده.
وأضاف اللاعب البالغ 30 عاما، والذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى حزيران 2025، مازحا: "الموسم هناك أقصر، لذلك سأحصل على إجازة لمدة ثلاثة أشهر".
ورد غاربر على ما ذكره نيمار، قائلا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لسنا بحاجة إلى إحضار لاعب مشهور في نهاية مسيرته لأنه يريد الاعتزال، عندما غادر زلاتان إبراهيموفيتش الدوري الأمريكي إلى إيطاليا، لم يقل أحد إنه جاء ليعتزل هنا".
وأكمل: "نريد أن نركز على اللاعبين الشباب الذين يأتون إلى هنا في بداية مسيرتهم ويجعلون مسابقتنا أفضل، وإذا لم يأت اللاعبون لتقديم مساهمة كبيرة واحترام الدوري والجماهير، فنحن لا نريدهم".
المصدر: روسيا اليوم
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