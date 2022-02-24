رياضة

كونتي: لا أستحق راتبي

Lebanon 24
24-02-2022 | 14:00
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تعهد المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي بتقييم مستقبله مع توتنهام بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها الأخير الأربعاء على ملعب بيرنلي 0-1 في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

حقق بيرنلي المفاجأة الأربعاء في مباراته المؤجلة من المرحلة الـ13 ليعيد ضيفه توتنهام إلى أرض الواقع بإسقاطه 1-0 بهدف سجله بن مي في الدقيقة 71.

وبعد الهزيمة في ملعب بيرنلي، اعتبر كونتي الذي استلم الاشراف على الفريق في نوفمبر خلفا للبرتغالي المقال نونو إشبيريتو سانتو، أنه لا يستحق الراتب الذي يتقاضاه وأنه سيبحث مستقبله مع مجلس إدارة النادي.

وأوضح الإيطالي: "عندما تخسر أربع مباريات من أصل خمس، فهذا يعني بأن على النادي تقييم الوضع وبأنه علينا التحدث مع بعضنا البعض وأن نفهم ما هو الحل الأمثل".

وتابع كونتي: "في وضع من هذا النوع، اللاعبون لا يتغيرون في الفريق بل من يتغير هم المدربون دائما... هذا هو الواقع. لا أحد يستحق أن نكون في وضع مماثل، إن كان النادي، أنا، اللاعبون، المشجعون. لكن هذا هو الواقع".
 
ورأى أنه "يتوجب علي تحمل مسؤولياتي وأنا منفتح على أي قرار لأني أريد مساعدة توتنهام. ليس من الجيد لأحد بأن نواصل الهزائم ولا يمكنني القبول بذلك... منذ اليوم الأول الذي جئت فيه الى هنا، أردت المساعدة. أكرر بأني صريح بما فيه الكفاية لكي لا أتجاهل ما يحصل وأن أواصل العمل بهذه الطريقة والاستمرار بتقاضي راتبي. الأمر لا يجوز في هذه اللحظة".
المصدر: روسيا اليوم
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