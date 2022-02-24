خسارة لبنان امام الاردن في تصفيات مونديال السلة

عانى لبنان خسارته الاولى في النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم امام مضيفه الاردن 63 - 74 ، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في العاصمة الاردنية عمان.وبعد بداية اردنية قوية وتقدم بفارق سبع نقاط 28 - 21، ادرك اللبنانيون التعادل 30 - 30. الا ان المحترف يوسف خياط وقع في مطب الاخطاء المبكرة باكرا بارتكابه ثلاثة اخطاء شخصية في الربع الثاني، ما دفع بالمدرب جاد الحاج الى تبديله وركنه على دكة الاحتياط. كما واجه اللبنانيون دفاعا اردنيا صلبا تحت السلة، فلجأوا الى التسديد من المسافات المتوسطة وكانوا غير موفقين.وابتعد الاردنيون في الشوط الثالث بفارق 12 نقطة 56 - 43، مستفيدين من التفوق الدفاعي.وتنتقل البعثة اللبنانية الى العاصمة السعودية الرياض، للقاء المنتخب السعودي في النافذة الرابعة في 27 شباط.