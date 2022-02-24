رياضة

لاعب يطالب الحكم بإلغاء هدف له

Lebanon 24
24-02-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-922669-637813391782814189.jpg
Doc-P-922669-637813391782814189.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في حالة نادرة إن لم تكن فريدة من نوعها في ملاعب كرة القدم، تقدم لاعب كرة قدم في نادي قرة باغ الأذري من الحكم بطالب إلغاء هدف أحرزه لصالح فريقه ضد فريق مرسيليا الفرنسي في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي بطولة "كونفرنس ليغ" في كرة القدم.

تفصيلا، تقدم اللاعب السنغالي إبراهيما وادجي، الذي يلعب لصالح قرة باغ الأذري، بإلغاء هدف احتج عليه لاعبو مرسيليا، بعد أن احتسبه الحكم.

وجاء الطلب الغريب هذا بحجة أنه أحرز الهدف بيده، وليس بطريقة قانونية.

واحتسب الحكم الهدف بسبب غياب تقنية الفار، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وكان الفريق الأذري خسر ذهابا أمام نادي مرسيليا الفرنسي بهدف مقابل ثلاثة أهداف، ومتخلفا في مطلع مباراة الذهاب في باكو بهدف للسنغالي باب غي، أحرزه في الدقيقة 12 من المباراة.

وحصلت الحادثة في الدقيقة 34 عندما سجل إبراهيما وادجي هدفا واضحا بيدهـ احتج عليه كثيرا لاعبو مرسيليا.
 
وفي أجواء مشحونة بين لاعبي الفريقين، توجه وادجي باتجاه مدربه غوربان غوربانوف قبل أن يتبادلا الحديث مع حكم المباراة البولندي بارتوش فرانكوفسكي وأقنعاه بإلغاء الهدف بعد اعتراف اللاعب السنغالي بأنه لمس الكرة بيده قبل تسجيله.

واستكملت المباراة بعد ان توقفت قرابة 10 دقائق بسبب هذه الحادثة.

وقال الاتحاد القاري على منصة التعليق المباشر لهذه المباراة "سأل مدرب قره باغ اللاعب وادجي ما إذا كان سجل الهدف بيده، فرد إيجابا، فطلب الفريق صاحب الأرض من الحكم إلغاء الهدف. إنه تصرف نادر ومفعم بالروح الرياضية"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:20 | 2022-02-24
14:00 | 2022-02-24
12:05 | 2022-02-24
11:00 | 2022-02-24
08:00 | 2022-02-24
05:00 | 2022-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website