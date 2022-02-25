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رياضة
رسالة عالية اللهجة من لاعب مانشستر سيتي لبوتين... وإنستغرام يحذفها!
Lebanon 24
25-02-2022
|
02:00
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كشف أولكسندر زينتشينكو، قائد منتخب أوكرانيا والظهير الأيسر لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن تطبيق "إنستغرام" على موقع التواصل الاجتماعي قام بحدف منشوره، بعدما تمنى موت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأبشع طريقة.
ونشر الظهير الأيسر البالغ من العمر "25 عاما" عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، صورة لبوتين، مع التعليق: أتمنى أن تموت بأبشع طريقة، أيها المخلوق.
وادعى زينتشينكو أن "إنستغرام" قام بحذف منشوره، وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: لا أستطيع التراجع، بينما العالم يتابع بقلق ما يحدث في بلدي.
المصدر: العربية
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