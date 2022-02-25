فيفا يُعلن إيقاف النشاط الرياضي في بلدين... هذا ما حصل

أعلن السويسري، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف النشاط الرياضي في زيمبابوي وكينيا، بسبب التدخل الحكومي.وقال إنفانتينو في تصريحات صحفية: "لقد اضطررنا إلى تعليق عضوية اثنين من أعضائنا؛ كينيا وزيمبابوي، بسبب تدخل الحكومة في أنشطة اتحادات كرة القدم، تم تعليق الاتحادات بأثر فوري".وأكمل: "إنهم يعرفون ما يجب القيام به من أجل إعادة قبولهم أو رفع تعليقهم".اوتحاد زيمبابوي كان قد قام بتعيين لجنة للرياضة في 2021 بعدما حلت الحكومة الاتحاد المحلي.بينما في كينيا قامت الحكومة بإيقاف عمل الاتحاد وتعيين، لجنة مؤقتة لإدارة كرة القدم في البلاد.