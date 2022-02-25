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رياضة
فشل في الهرب من أوكرانيا... مدرب برتغالي شهير يدعو الله أن لا تسقط عليه قنبلة
Lebanon 24
25-02-2022
|
08:00
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تقطعت السبل بالمدرب البرتغالي الشهير باولو فونسيكا في كييف عاصمة أوكرانيا بعد فشل محاولته الأخيرة بالهرب من البلاد رفقة زوجته وابنه، داعياً الله أن لا تسقط عليهم قنبلة وذلك تزامناً مع الغزو الروسي للبلاد.
ويرتبط فونسيكا، الذي درب شاختار دونيتسك وروما الإيطالي سابقاً، بامرأة أوكرانية أنجب منها طفلهما البالغ من العمر 3 أعوام.
وكان فونسيكا يخطط للخروج من أوكرانيا في صباح يوم الخميس، لكنه تفاجأ بأن جميع الرحلات تم إلغاؤها بعدما قصفت طائرات روسية مواقع بالقرب من العاصمة كييف.
وقال فونسيكا لصحيفة "جورنال دي نوتيسياس" البرتغالية: أفقت يوم الخميس على وقع 5 انفجارات، إنه أسوأ يوم في حياتي، سأنتظر حتى يحين موعد الخروج من أوكرانيا، وأدعو الله أن لا تسقط علينا قنبلة.
المصدر: العربية
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